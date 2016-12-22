Трамп: США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал в четверг избранный президент США Дональд Трамп.
"США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.
The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 December 2016
Еще в ходе своей избирательной кампании Трамп говорил о том, что часть ядерного оружия, находящегося в распоряжении Вашингтона, может быть небоеспособной и заявлял о готовности начать масштабную модернизацию вооруженных сил страны.
Между тем в апреле на встрече со сторонниками в Нью-Йорке республиканец отметил, что США следует крайне осторожно подходить к вопросу применения собственного ядерного потенциала и что ядерное оружие несет в себе самую серьезную угрозу национальной безопасности. До этого в эфире CNN он говорил о недопустимости применения первым ядерного оружия.
Говоря о России Трамп отмечал, что Вооруженные силы РФ за последние годы стали значительно мощнее, а российский ядерный арсенал значительно совершеннее американского. По его словам, российский президент Владимир Путин модернизировал ядерное вооружение долгие годы и теперь военный потенциал РФ гораздо сильнее американского.