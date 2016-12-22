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Трамп: США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал

Международная панорама
22 декабря, 20:02 дата обновления: 22 декабря, 20:13 UTC+3
По словам избранного президента, такое расширение должно продолжаться до момента, "когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб"
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© Drew Angerer/Getty Images

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал в четверг избранный президент США Дональд Трамп.

"США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.

"Нерабочий арсенал"

Еще в ходе своей избирательной кампании Трамп говорил о том, что часть ядерного оружия, находящегося в распоряжении Вашингтона, может быть небоеспособной и заявлял о готовности начать масштабную модернизацию вооруженных сил страны.

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Между тем в апреле на встрече со сторонниками в Нью-Йорке республиканец отметил, что США следует крайне осторожно подходить к вопросу применения собственного ядерного потенциала и что ядерное оружие несет в себе самую серьезную угрозу национальной безопасности. До этого в эфире CNN он говорил о недопустимости применения первым ядерного оружия. 

Говоря о России Трамп отмечал, что Вооруженные силы РФ за последние годы стали значительно мощнее, а российский ядерный арсенал значительно совершеннее американского. По его словам, российский президент Владимир Путин модернизировал ядерное вооружение долгие годы и теперь военный потенциал РФ гораздо сильнее американского.

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