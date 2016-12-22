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ГП Украины проверит "Правый сектор" на причастность к убийствам на "майдане"

Международная панорама
22 декабря, 21:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, декабря. /ТАСС
В частности, суд разрешил прокурорам получить конфиденциальную информацию от мобильных операторов о переговорах проверяемых граждан
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© Денис Вышинский/ТАСС

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил группе прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) получить доступ к информации в отношении представителей экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), а также партии "Братство" по делу о расстрелах во время "майдана" в Киеве в 2014 году.

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"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - говорится в постановлениях суда, размещенных сегодня в Едином государственном реестре судебных решений. Следователи изучат данные о представителях "Правого сектора" для "проверки причастности указанных лиц к убийствам и ранениям правоохранителей 18-20 февраля 2014 года", говорится в документах.

Суд, в частности, разрешил прокурорам получить конфиденциальную информацию от операторов мобильной связи о переговорах проверяемых граждан в период с 1 января 2014 года по 16 декабря 2016 года.

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Расстрелы на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "майдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут".

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