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Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо

Международная панорама
22 декабря, 21:34 дата обновления: 22 декабря, 22:20 UTC+3
Командование назвало это переломным моментом в войне против терроризма
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Алеппо, 22 декабря

Алеппо, 22 декабря

© Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС

БЕЙРУТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии. С таким заявлением выступило командование ВС Сирии. Его текст распространило агентство SANA.

"В городе восстановлена безопасность после ухода из него остатков банд террористов", - говорится в заявлении.

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"Победа в Алеппо является стратегическим поворотом и важным переломным моментом в войне против терроризма. Она наносит сокрушительный удар по тем силам, которые поддерживали террористический заговор против Сирии", - подчеркивается в нем.

Командование ВС САР отмечает, что успех в Алеппо достигнут "благодаря стойкости народа и героизму, проявленному войсками и ополчением". "Эта победа подтверждает способность сирийской армии и ее союзников выиграть битву с террористическими формированиями. Она позволяет перейти к новому этапу по их изгнанию со всей территории Сирийской Арабской Республики", - указывается в документе.

Кроме того, командование ВС САР подтверждает решимость продолжать выполнять возложенную на него задачу "по восстановлению стабильности во всех уголках отчизны". Сирийская армия призывает тех, кто выступил против государства, "извлечь урок и сложить оружие".

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