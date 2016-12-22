Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо

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БЕЙРУТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии. С таким заявлением выступило командование ВС Сирии. Его текст распространило агентство SANA.
"В городе восстановлена безопасность после ухода из него остатков банд террористов", - говорится в заявлении.
"Победа в Алеппо является стратегическим поворотом и важным переломным моментом в войне против терроризма. Она наносит сокрушительный удар по тем силам, которые поддерживали террористический заговор против Сирии", - подчеркивается в нем.
Командование ВС САР отмечает, что успех в Алеппо достигнут "благодаря стойкости народа и героизму, проявленному войсками и ополчением". "Эта победа подтверждает способность сирийской армии и ее союзников выиграть битву с террористическими формированиями. Она позволяет перейти к новому этапу по их изгнанию со всей территории Сирийской Арабской Республики", - указывается в документе.
Кроме того, командование ВС САР подтверждает решимость продолжать выполнять возложенную на него задачу "по восстановлению стабильности во всех уголках отчизны". Сирийская армия призывает тех, кто выступил против государства, "извлечь урок и сложить оружие".