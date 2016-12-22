Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп назначил в четверг на пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации представителя своей переходной команды Шона Спайсера.

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Об этом говорится в распространенном заявлении республиканца.

Республиканец также назначил Хоуп Хикс директором Белого дома по стратегической связи, Джейсона Миллера - директором по коммуникациям, а Дэна Скавино - директором по социальным сетям. Трамп также сделал их своими помощниками.

"Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моего штаба во время избирательной кампании и в переходной команде", - отметил сам республиканец.