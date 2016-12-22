Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двух пассажиров, недовольных присутствием дочери Трампа в самолете, сняли с рейса

Международная панорама
22 декабря, 22:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
По данным агентства АP, представитель авиакомпании, объясняя решение о снятии людей с рейса, сослался на возможность "эскалации конфликта" в ходе полета
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Двое мужчин были сняты с рейса американской авиакомпании JetBlue после того, как один из них выразил недовольство в связи с присутствием на борту дочери избранного президента США Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера.

Как сообщило в четверг информационное агентство АP со ссылкой на сообщение одного из этих людей в Twitter, мужчины были сняты с рейса после того, как персонал авиакомпании услышал их разговор. Один из них признал, что его спутник следовал за Иванкой Трамп и ее супругом в терминале аэропорта "с тем, чтобы доставить им беспокойство".

По данным агентства АP, представитель авиакомпании, объясняя решение о снятии людей с рейса, сослался на возможность "эскалации конфликта" в ходе полета. Им была предоставлена возможность вылететь другим рейсом.

Представитель семьи Трампа, по сообщению АP, воздержалась от комментариев, однако не отрицала сам факт происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"
4
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
5
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
6
Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава Шалевича
7
Эксперт: уверенность США в сохранении однополярного мира была ошибкой
Темы дня
Реклама