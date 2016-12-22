Двух пассажиров, недовольных присутствием дочери Трампа в самолете, сняли с рейса

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Двое мужчин были сняты с рейса американской авиакомпании JetBlue после того, как один из них выразил недовольство в связи с присутствием на борту дочери избранного президента США Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера.

Как сообщило в четверг информационное агентство АP со ссылкой на сообщение одного из этих людей в Twitter, мужчины были сняты с рейса после того, как персонал авиакомпании услышал их разговор. Один из них признал, что его спутник следовал за Иванкой Трамп и ее супругом в терминале аэропорта "с тем, чтобы доставить им беспокойство".

По данным агентства АP, представитель авиакомпании, объясняя решение о снятии людей с рейса, сослался на возможность "эскалации конфликта" в ходе полета. Им была предоставлена возможность вылететь другим рейсом.

Представитель семьи Трампа, по сообщению АP, воздержалась от комментариев, однако не отрицала сам факт происшествия.