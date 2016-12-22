Госдеп: США приветствуют введение "режима тишины" в Донбассе

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74Происшествия 23 декабря, 4:06
Опрос: в Бразилии более 50% женщин стараются отложить беременность из-за вируса ЗикаОбщество 23 декабря, 4:05
В Братске отмечен первый случай отравления метаноломПроисшествия 23 декабря, 4:00
СМИ: банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 23 декабря, 3:47
Двое из 13 задержанных по делу об отравлении в Иркутске помещены под домашний арестПроисшествия 23 декабря, 3:39
ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%Общество 23 декабря, 3:30
США не ведут расследование возможной причастности Гюлена к убийству КарловаМеждународная панорама 23 декабря, 3:24
Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBUСпорт 23 декабря, 2:43
Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35Международная панорама 23 декабря, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные штаты Америки приветствуют введение "режима тишины" в Донбассе с полуночи 24 декабря по киевскому времени. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.
"Мы приветствуем заявление Трехсторонней контактной группы о соглашении по перемирию на востоке Украины, - отметил он. - Мы надеемся, что соглашение о прекращении огня будет означать начало продолжающегося затишья на линии соприкосновения, что позволит украинцам по обе стороны от нее жить в мире и безопасности".
По его словам, правительство США "глубоко обеспокоено вспышкой насилия на востоке Украины" и возлагает ответственность за нее на ополченцев. "В очередной раз мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов с целью прекратить насилие, как это успешно происходило много раз в прошлом, а также предоставить доступ наблюдателям ОБСЕ", - сказал Кирби. По его мнению, это "создаст пространство для реализации Минских договоренностей".
Накануне участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о введении "режима тишины" с полуночи 24 декабря по киевскому времени. За время конфликта на востоке Украины это будет уже десятая попытка установить "всеобъемлющий и устойчивый режим прекращения огня" в регионе.