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Госдеп: США приветствуют введение "режима тишины" в Донбассе

Международная панорама
22 декабря, 22:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
По словам Джона Кирби, правительство США обеспокоено вспышкой насилия на востоке Украины
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ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные штаты Америки приветствуют введение "режима тишины" в Донбассе с полуночи 24 декабря по киевскому времени. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

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"Мы приветствуем заявление Трехсторонней контактной группы о соглашении по перемирию на востоке Украины, - отметил он. - Мы надеемся, что соглашение о прекращении огня будет означать начало продолжающегося затишья на линии соприкосновения, что позволит украинцам по обе стороны от нее жить в мире и безопасности".

По его словам, правительство США "глубоко обеспокоено вспышкой насилия на востоке Украины" и возлагает ответственность за нее на ополченцев. "В очередной раз мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов с целью прекратить насилие, как это успешно происходило много раз в прошлом, а также предоставить доступ наблюдателям ОБСЕ", - сказал Кирби. По его мнению, это "создаст пространство для реализации Минских договоренностей".

Накануне участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о введении "режима тишины" с полуночи 24 декабря по киевскому времени. За время конфликта на востоке Украины это будет уже десятая попытка установить "всеобъемлющий и устойчивый режим прекращения огня" в регионе.

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