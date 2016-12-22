СМИ: камеры наблюдения зафиксировали предполагаемого исполнителя теракта в Берлине

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БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Камеры наблюдения, расположенные в берлинском районе Моабит, зафиксировали предполагаемого исполнителя теракта в столице ФРГ - выходца из Туниса Аниса Амри - через несколько часов после нападения. Об этом в четверг сообщила радиостанция RBB.
На кадрах 24-летний исламист находится у одного из мусульманских молельных домов, в котором ранее полиция провела обыски. Кроме того, правоохранительные органы сняли на камеру Амри в этом же месте 14 и 15 декабря. В полиции пока не комментируют данную информацию. Молельный дом в Моабите находился под наблюдением, поскольку считался местом встреч потенциально опасных исламистов.
Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, которым, как предполагается, управлял Амри, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. За информацию об Амри назначено вознаграждение в размере €100 тысяч.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).