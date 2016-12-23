Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия

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НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Избранный президент США Дональд Трамп, говоря об укреплении ядерного потенциала Соединенных Штатов, имел в виду необходимость предотвращения распространения в мире атомного оружия. Такое пояснение привел в четверг представитель переходного штаба республиканца Джейсон Миллер.
"Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость ее предотвращения, в особенности среди террористических организаций, нестабильных режимов и стран-изгоев", - отметил Миллер.
В четверг Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что "США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир образумится относительно ядерных бомб". При этом он не пояснил, о чем идет речь.
В июле в интервью газете The New York Times Трамп предположил, что часть ядерного оружия, находящегося в распоряжении Вашингтона, может быть небоеспособной. В связи с этим он тогда заявил о готовности начать масштабную модернизацию вооруженных сил страны в случае победы на выборах.
Между тем в апреле на встрече со своими сторонниками в Нью-Йорке республиканец заявлял, что США следует крайне осторожно подходить к вопросу применения собственного ядерного потенциала. До этого в эфире CNN он говорил о недопустимости применения первым ядерного оружия.