В США считают, что решение о переносе встречи по Сирии в Астану должна дать ООН

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США считает, что решения о том, где, каким образом и когда возобновлять переговоры по мирному урегулированию в Сирии, должен выработать специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, обсуждается ли возможность переноса переговоров, направленных на преодоление сирийского конфликта, из Женевы в Астану.

"(На эту тему) вам надо говорить со специальным посланником (де Мистурой)", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США. В связи с этим он повторно очертил позицию Вашингтона, которую уже излагал пару дней назад в связи с проведением в Москве трехсторонних переговоров по Сирии с участием министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции. "Мы считаем, что этот процесс (урегулирования в Сирии) надо продолжать под эгидой ООН, и что его должен возглавлять Стаффан де Мистура", - отметил Кирби.

С точки зрения американского правительства, подчеркнул дипломат, "ему (то есть де Мистуре), а не Соединенным Штатам, предстоит определять, где, как и когда они (переговоры) произойдут". "Мы (американские власти) позицию по этому (аспекту проблемы) не занимаем", - заверил представитель Госдепартамента США.

Как говорилось в письменном заявлении, принятом по итогам встречи глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу, Москва, Тегеран и Анкара "выражают готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся".

"Они (Россия, Иран и Турция) пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом. Они глубоко уверены в том, что упомянутое Соглашение поможет придать необходимый импульс возобновлению политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - указывалось в документе. Кроме того, в нем уточнялось, что "министры принимают к сведению любезное приглашение президента Республики Казахстан провести соответствующие встречи в Астане".

Между тем Кирби во вторник утверждал, что США "в меньшей степени беспокоятся по поводу места (встречи) и в большей - по поводу того факта, что надо усадить (за стол переговоров) оппозицию и (правящий в Дамаске) режим". "И мы, безусловно, все еще хотим, чтобы это проходило под эгидой ООН. Мы все еще считаем, что направлять дискуссии должны Стаффан де Мистура и его команда", - добавил глава пресс-службы Госдепартамента США.

Де Мистура в четверг подтвердил намерение созвать новый раунд межсирийских переговоров в Женеве 8 февраля.