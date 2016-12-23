СМИ: Красный Крест объявил о завершении эвакуации из Алеппо и шиитских селений

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил о завершении операции по эвакуации людей из восточной части сирийского города Алеппо и шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая, расположенных в провинции Идлиб. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МККК Криста Армстронг.
"Все мирные жители, пожелавшие быть эвакуированными, а также раненые и участники боевых действий были эвакуированы", - приводит агентство Reuters ее слова.
Операция по выводу боевиков и их семей из Восточного Алеппо и жителей и ополченцев из Эль-Фуа и Кефраи, в ходе которой были эвакуированы десятки тысяч человек, продолжалась неделю. Последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы сирийского города в четверг вечером.