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СМИ: Красный Крест объявил о завершении эвакуации из Алеппо и шиитских селений

Международная панорама
23 декабря, 1:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Последняя колонна из 15 автомобиле и четырех автобусов покинула восточные кварталы города вечером 22 декабря
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© AP Photo

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил о завершении операции по эвакуации людей из восточной части сирийского города Алеппо и шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая, расположенных в провинции Идлиб. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МККК Криста Армстронг.

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"Все мирные жители, пожелавшие быть эвакуированными, а также раненые и участники боевых действий были эвакуированы", - приводит агентство Reuters ее слова.

Операция по выводу боевиков и их семей из Восточного Алеппо и жителей и ополченцев из Эль-Фуа и Кефраи, в ходе которой были эвакуированы десятки тысяч человек, продолжалась неделю. Последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы сирийского города в четверг вечером.

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