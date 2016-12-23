МИД Марокко: кризис в Сирии достиг опасного переломного момента

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РАБАТ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Сирийский кризис в последние недели достиг опасного переломного момента, особенно в Алеппо, что может повлечь за собой гуманитарную катастрофу. Такое мнение выразил в четверг начальник отдела арабских и исламских организаций Министерства иностранных дел и сотрудничества Марокко Абделькарим Бенсаллам.
Он выступил на проходящей в Джидде (Саудовская Аравия) срочной встрече исполнительного комитета министерского уровня стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной ситуации в Алеппо.
По словам Бенсаллама, которого цитирует информационное агентство Maghreb Arab Press (MAP), "сирийский кризис в последние недели достиг опасного, беспрецедентного переломного момента, особенно в Алеппо, что может повлечь за собой гуманитарную катастрофу в ситуации, когда продолжаются бои, и как сам город, так и другие конфликтные регионы находятся в блокаде".
Представитель МИД королевства вновь озвучил позицию Рабата, который "осуждает рейды, нацеленные на сирийские города и деревни, приводящие к гибели невинных гражданских лиц". Бенсаллам в связи с этим призвал к "поиску согласованного решения, которое позволит положить конец трагедии сирийского народа".
Марокканский дипломат также выразил "обеспокоенность в связи с обострением политического и гуманитарного кризиса в Сирии, который скажется на будущем страны, ее безопасности и территориальной целостности".
Бенсаллам выразил "полную убежденность властей Марокко в том, что для урегулирования сирийского кризиса требуется сильная вовлеченность международного сообщества, в особенности мировых держав, способных действовать в поле и оказывать воздействие на развитие событий".