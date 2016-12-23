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Трамп обсудил с президентом Египта ближневосточное урегулирование

Международная панорама
23 декабря, 2:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Другие подробности телефонного разговора не приводятся
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НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Избранный президент США Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, обсудив с ним ситуацию в ближневосточном регионе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как заявил представитель переходной команды республиканца, стороны обсудили возможность "создания потенциала для мирного урегулирования на Ближнем Востоке", отмечается в сообщении агентства. Дополнительных деталей разговора не приводится.

Ранее глава Египта неоднократно выражал свои симпатии избранному президенту США. Сразу же вслед за победой Трампа на выборах он пригласил его посетить Каир. Как тогда сообщала канцелярии ас-Сиси, в ответ Трамп заявил, что египетский лидер "стал первым иностранным руководителем, дозвонившимся до него после официального объявления итогов голосования" в США, прошедшего 8 ноября.

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Персоны
Трамп, Дональд Сиси, Абдель Фаттах, ас-
Страны
США Египет
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