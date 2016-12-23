Процесс утверждения Тиллерсона главой Госдепа идет с опережением графика

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Процесс утверждения главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона в качестве нового госсекретаря США в Сенате Конгресса идет с опережением графика, и он вскоре предоставит все необходимые сведения о себе. Об этом говорится в комментарии председателя профильного комитета палаты по иностранным делам республиканца Боба Коркера, переданного его помощниками ТАСС.

"По всем статьям господин Тиллерсон на данный момент опережает график предоставления информации комитету. Он уже направил нам заполненный опросный лист кандидата (на министерский пост) и в скором времени представит все данные о своих финансах", - отметил Коркер. "Кроме того, еще до проведения слушаний (комитета по вопросу утверждения Тиллерсона. - прим. корр. ТАСС) он пройдет тест на соблюдение этических норм, а также проверку ФБР, как и все предыдущие выдвиженцы на пост госсекретаря", - добавил сенатор.

По его словам, это стандартный план, который выполняется. Коркер также заметил, что "разочарован теми своими коллегами, которые утверждают обратное". В аппарате комитета по иностранным делам, в свою очередь, указали на то, что Тиллерсон представил заполненную им анкету с вопросами через три дня после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении сделать его новым главой Госдепартамента, тогда как у экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в свое время на это ушло 17 дней. Тиллерсон также, скорее всего, быстрее Клинтон передаст свою финансовую отчетность.

Комитет по иностранным делам по итогам слушаний должен будет принять решение, рекомендовать ли Сенату полного состава утвердить предложенного Трампом кандидата. Сейчас в состав комитета входят 10 республиканцев и девять демократов. Однако даже в случае положительного заключения финальное решение остается за верхней палатой, которая с января 2017 года будет состоять из 52 республиканцев и 48 демократов. Чтобы отклонить предложенную Трампом кандидатуру, демократам нужно будет заручиться поддержкой лишь трех своих коллег из другой партии.

64-летний Тиллерсон возглавляет ExxonMobil с 2006 года. В июне 2013 года президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".