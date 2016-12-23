Эксперт: уверенность США в сохранении однополярного мира была ошибкой

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. США совершили ошибку, посчитав, что после распада СССР Россия более не влияет на события на мировой арене. Такое мнение высказала в четверг в статье, опубликованной в электронной версии газеты The New York Times, Кэтрин Стонер, старший научный сотрудник Института международных исследований Фримэна Спогли.

"Невероятно, но всего лишь 25 лет спустя Россия восстала из поглотившего ее хаоса с тем, чтобы бросить вызов мировому порядку, воцарившемуся после периода холодной войны, - пишет она. - Некоторые аналитики - хотя и не автор этой статьи - даже полагают, что мы вступили в период новой холодной войны. Каким образом мы оказались в такой ситуации? Вместо того чтобы сосредоточиться на таких проблемах, как расширение НАТО в Восточной Европе, что разбудило враждебно настроенного русского медведя, следует взглянуть на две более широкие проблемы".

Однополярный мир оказался мифом

По мнению Стонер, "одна из ошибок заключалась в том, что была сброшена со счетов важность России в международных делах". "При президенте Джордже Буше США сочли, что после холодной войны мир стал однополярным и что он останется таким всегда", - напомнила она.

При этом автор статьи подчеркнула, что "возрождение России как страны, колеблющей мировые устои, случалось в истории и ранее: при Екатерине Великой, при Петре I и, конечно же, в советский период". "Почему же мы удивляемся тому, что это происходит вновь?" - задается вопросом эксперт.

Россия, подчеркнула она, "вновь и вновь доказывает, что она не является лишь "региональной державой", как ее назвал президента Барак Обама". "При президенте России Владимире Путине международные амбиции России, совершенно очевидно, отнюдь не региональные, а глобальные, - считает автор статьи. - Как обычными методами (в Сирии), так и нестандартными методами (в киберпространстве) она стремится продемонстрировать, что ее возможности по влиянию на политику других стран, совершенно очевидно, не ограничиваются лишь теми странами, с которыми у нее имеются общие границы".

Запад не учел новых факторов

Второй ошибкой западных политиков, по ее мнению, стало то, что они - особенно в последние пять лет - "не учитывали того, что те факторы, которые олицетворяли мощь в период после окончания холодной войны, перестали быть тем, чем они являлись ранее". "Способность страны влиять на ситуацию в другой стране уже более не зависит от таких факторов, как размер ВВП, военные возможности и численность населения, - отметила она. - Если бы эти факторы все еще имели значение, то, очевидно, что Россия сегодня ни у кого не вызывала бы беспокойства".

"Тем не менее с экономикой, составляющей лишь 3% от общемирового ВВП, с вооруженными силами, которые кажутся небольшими по сравнению с американскими или китайскими, с практически нулевым приростом населения Россия бросает вызов международному порядку, установившемуся в период после Второй мировой войны. Если российские хакеры по указанию своего правительства действительно сумели нарушить целостность американской избирательной системы, то тогда они обладают достаточной мощью для того, чтобы бросить вызов не только основам американской демократии, но и особой роли Америки в мире", - считает Стонер.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат избирательной кампании в США, не представлено.