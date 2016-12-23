США не ведут расследование возможной причастности Гюлена к убийству Карлова

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские правоохранительные органы не ведут никакого разбирательства в связи с заявлениями президента Турции Тайипа Эрдогана о связи убийцы посла России в Анкаре Андрея Карлова с организацией оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

Расследования в США нет

"Это была трагедия, и ее обстоятельства совместно расследуются Россией и Турцией. Это - единственное расследование данного убийства, о котором мне известно. Его расследования здесь, в Соединенных Штатах, нет, и проводить его не было бы уместно", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Я видел комментарии президента Эрдогана о потенциальной роли влияния со стороны сети гюленистов (на убийцу), - отметил американский дипломат, занимающий ответственный пост. - На этот счет я говорить не могу, поскольку мы (то есть США) не являемся стороной расследования, не имеем доступа к информации, которую собирают следователи".

При этом американский чиновник вновь категорически отверг предположения о том, что США могли каким-то образом знать о планах нападения на российского посла в Турции. "Мы говорим однозначно: любые предположения о том, что США каким бы то ни было образом были вовлечены в план или заговор с целью убийства российского посла или поощряли этот план или заговор или подстрекали к нему или знали о нем, являются абсурдными и ложными", - повторил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, "существует лишь одно расследование этого убийства, его ведут Россия и Турция, и я предоставлю россиянам и туркам возможность говорить о том, что они выясняют в процессе расследования".

Связь убийцы с организацией Гюлена

Между тем, выступая в среду на пресс-конференции в Анкаре, Эрдоган заявил, что следствие установило связь убийцы Андрея Карлова с ФЕТО, организацией исламского проповедника Гюлена. "Этот человек (Мевлют Мерт Алтынташ) был членом ФЕТО, нет необходимости это скрывать. Место, где он рос, и его нынешнее состояния указывают на это. И надо открыто сказать, что внутри наших полицейских структур, как и в армии, все еще есть члены этой грязной организации", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в следственных действиях "участвует и группа экспертов из Москвы". "Работают следователи, наша разведывательная структура. Надеюсь, что в самое ближайшее время будут получены результаты, которые мы обнародуем", - подчеркнул Эрдоган. В соответствии с изложенными им данными, "есть некоторые зацепки насчет связей (Алтынташа) за границей".

Посол Карлов был застрелен в понедельник во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был на месте преступления уничтожен местными силами безопасности. В результате действий преступника были ранены три человека. МИД России квалифицировали произошедшее как теракт, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Гюлена Анкара обвиняет в непосредственной причастности к попытке переворота в Турции 15 июля.

Гюлен причастность к трагедии отрицает

Сам Гюлен в обнародованном в четверг видеообращении отрицал причастность к трагедии. При этом он обвинил правительство Турции в том, что оно пытается опорочить возглавляемое им движение. "Они (турецкие власти) не смогут убедить мир в этих обвинениях", - считает Гюлен.

В понедельник он в письменном заявлении заверил, что осуждает убийство российского посла, вызвавшее негодование во всем мире, принес соболезнования и призвал турецкие власти провести тщательное расследование случившегося, в том числе чтобы не допустить новых такого рода вылазок.

75-летний проповедник имеет постоянный вид на жительство в США, с 1999 года он проживает в штате Пенсильвания. Турция добивается от США его экстрадиции.