Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трюдо вернул в бюджет Канады $29 тыс. за первый год своего премьерства

Международная панорама
23 декабря, 5:03 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Зарплата премьер-министра составляет 340 тыс. 800 канадских долларов в год. Таким образом, более 10% от нее Трюдо вернул налогоплательщикам
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вернул в национальный бюджет не менее 38 тыс. канадских долларов ($29 тыс.) за первый год, что возглавляет правительство страны. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

В распоряжении телеканала оказалось несколько десятков финансовых отчетов, согласно которым Трюдо выплачивал в казну потраченные лично им и членами его семьи средства. Речь идет об услугах, которыми семья главы правительства пользовалась, но они были не положены ей по закону. Например, часть суммы премьер-министр Канады заплатил за то, что использовал самолеты национальной полиции и министерства национальной обороны в личных целях. Также к личным расходам были отнесены траты на приготовление еды семье премьер-министра, пользование интернетом и оплата услуг сиделок для детей Трюдо.

CBC сообщил, что официальная зарплата премьер-министра составляет 340 тыс. 800 канадских долларов в год. Таким образом, более 10% от нее Трюдо вернул налогоплательщикам.

44-летний Джастин Трюдо, глава канадской Либеральной партии, возглавил правительство страны 4 ноября 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Трюдо, Джастин
Страны
Канада
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
Темы дня
Реклама