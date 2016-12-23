Трюдо вернул в бюджет Канады $29 тыс. за первый год своего премьерства

ОТТАВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вернул в национальный бюджет не менее 38 тыс. канадских долларов ($29 тыс.) за первый год, что возглавляет правительство страны. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

В распоряжении телеканала оказалось несколько десятков финансовых отчетов, согласно которым Трюдо выплачивал в казну потраченные лично им и членами его семьи средства. Речь идет об услугах, которыми семья главы правительства пользовалась, но они были не положены ей по закону. Например, часть суммы премьер-министр Канады заплатил за то, что использовал самолеты национальной полиции и министерства национальной обороны в личных целях. Также к личным расходам были отнесены траты на приготовление еды семье премьер-министра, пользование интернетом и оплата услуг сиделок для детей Трюдо.

CBC сообщил, что официальная зарплата премьер-министра составляет 340 тыс. 800 канадских долларов в год. Таким образом, более 10% от нее Трюдо вернул налогоплательщикам.

44-летний Джастин Трюдо, глава канадской Либеральной партии, возглавил правительство страны 4 ноября 2015 года.