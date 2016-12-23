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Израиль просил Трампа повлиять на рассмотрение резолюции СБ ООН по поселениям

Международная панорама
23 декабря, 5:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В Тель-Авиве были убеждены, что действующая администрация намеревалась воздержаться при голосовании, такой шаг был спланирован давно
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ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти Израиля действительно вышли на контакт с командой избранного президента США Дональда Трампа с тем, чтобы попросить его вмешаться и остановить голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции с требованием к еврейскому государству прекратить поселенческую деятельность на палестинских землях. Об этом в четверг агентству Reuters сообщил представитель израильских властей.

Смотрите также

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В Тель-Авиве были убеждены, что действующая администрация президента Барака Обамы намеревалась воздержаться при голосовании, такой шаг был спланирован давно. "Это было нарушением фундаментального обязательства по защите Израиля в ООН", - отметил источник. В связи с этим Израиль "на высоком уровне" установил контакт со штабом Трампа, призвав его вмешаться.

Ранее дипломатические источники сообщили Reuters о том, что Египет предложил перенести голосование на более поздний срок, находясь под давлением Израиля, а также не желая портить отношения со следующим американским лидером. Однако, как позже стало известно, Новая Зеландия, Венесуэла, Малайзия и Сенегал уведомили египетскую сторону о том, что если она не определится со своей позицией до полуночи, то они оставляют за собой право просить поставить резолюцию на голосование.

В феврале 2011 года Совбез ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За документ проголосовали 14 из 15 стран - членов Совбеза, что вынудило США наложить на него вето.

В проекте нынешней резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, подтверждается, что поселенческая активность на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "незаконна и является грубым нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. В случае принятия документ потребует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность", а также призовет стороны вернуться за стол переговоров.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом реки Иордан в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу Иордана располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу, и легальных с точки зрения руководства еврейского государства, и нелегальных, проживают около 600 тысяч израильтян.

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