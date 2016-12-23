В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке атаки на торговый центр

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Немецкая полиция задержала сегодня двух граждан самопровозглашенной республики Косово, которые подозреваются в планировании атаки на крупнейший торговый центр Германии CentrO в городе Оберхаузен. Об этом сообщает телеканал ITV.
Задержание было произведено в городе Эссен. По информации телеканала, арестованные являются братьями.
Отмечается, что власти не располагают информацией о том, на каком этапе подготовки атаки находились подозреваемые, а также были ли у них сообщники.
Полиция заявила, что в районе торгового центра и прилегающей к ней рождественской ярмарки были усилены меры безопасности. Правоохранительные органы не уточнили, есть ли связь между атакой, планировавшейся в Оберхаузене, и терактом, произошедшем в Берлине в понедельник.