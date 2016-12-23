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В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке атаки на торговый центр

Международная панорама
23 декабря, 5:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В полиции не уточнили, есть ли связь между атакой, которую планировали задержанные, и терактом, произошедшем в Берлине в понедельник
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Немецкая полиция задержала сегодня двух граждан самопровозглашенной республики Косово, которые подозреваются в планировании атаки на крупнейший торговый центр Германии CentrO в городе Оберхаузен. Об этом сообщает телеканал ITV.

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Задержание было произведено в городе Эссен. По информации телеканала, арестованные являются братьями.

Отмечается, что власти не располагают информацией о том, на каком этапе подготовки атаки находились подозреваемые, а также были ли у них сообщники.

Полиция заявила, что в районе торгового центра и прилегающей к ней рождественской ярмарки были усилены меры безопасности. Правоохранительные органы не уточнили, есть ли связь между атакой, планировавшейся в Оберхаузене, и терактом, произошедшем в Берлине в понедельник.

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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