Выборщиков из штата Вашингтон оштрафуют за то, что они проголосовали не за Клинтон

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НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Четыре представителя коллегии выборщиков от штата Вашингтон будут подвергнуты штрафу в размере $1 тыс. каждый за то, что во время прошедшего в начале этой недели голосования они отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая одержала победу на выборах президента США в этом штате. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).
Как отметил Дэвид Аммонс, представитель госсекретаря штата Ким Вайман, чье ведомство занималось организацией и проведением в Вашингтоне процесса всеобщего голосования, у недобросовестных выборщиков есть 60 дней на то, чтобы заплатить штраф. По словам Аммонса, в случае если выборщики решать воспротивиться этому, офис госсекретаря готов через суд обязать их выплатить указанную сумму.
Голосование коллегии выборщиков прошло в США в минувший понедельник. По его итогам республиканец Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон - 227 голосов. Эти результаты несколько разошлись с итогами волеизъявления граждан в день выборов президента 8 ноября (306 голосов - у Трампа, 232 голоса - у Клинтон), так как семь выборщиков проигнорировали волю избирателей и проголосовали по своему усмотрению.
В Вашингтоне выборщики связаны обязательствами голосовать за победителя выборов в этом штате, однако четыре из 12 членов коллегии это правило нарушили. Три выборщика поддержали вместо Клинтон экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, не участвовавшего в предвыборной гонке, еще один член коллегии проголосовал за влиятельную представительницу индейского народа сиу.
Американская избирательная система - архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов 8 ноября избирались не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они собрались 19 декабря в столицах своих штатов и провели собственное голосование, по итогам которого и был официально определен новый глава государства - Дональд Трамп.
В некоторых американских штатах выборщики формально не связаны итогами имевшего место волеизъявления граждан. Это порождало в СМИ версии о возможности "измены" выборщиков Трампу, однако данные предположения все же не оправдались. Инаугурация Трампа и избранного вице-президента Майкла Пенса состоится 20 января 2017 года.