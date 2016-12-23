СМИ: ЦРУ имело снимки мозга Ким Чен Ира и предсказало его смерть

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ТОКИО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Южной Кореи смогли в 2008 году получить компьютерные снимки мозга ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира и достаточно точно рассчитали, что ему остается жить максимум три - пять лет. С таким утверждением выступила в пятницу крупная японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на осведомленные источники.
В августе 2008 года Ким Чен Ир пережил инсульт, для его лечения были вызваны французские и китайские врачи. Они успешно выполнили задание, и лидер КНДР уже в октябре вернулся к своим обязанностям. Газета не сообщает, каким образом сделанные в результате компьютерной томографии снимки мозга Ким Чен Ира попали в руки ЦРУ и Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Однако Asahi Shimbun утверждает, что это позволило в деталях изучить состояние здоровья руководителя КНДР.
Был сделан вывод, что в течение трех - пяти лет у Ким Чен Ира произойдет новый инсульт, который он с высокой степенью вероятности уже не переживет. Лидер КНДР после возвращения к своим обязанностям в 2008 году вел активный образ жизни, совершал многочисленные инспекционные поездки, проводил визиты в Россию и Китай.
По официальным данным КНДР, он скончался 17 декабря 2011 года, через три года и четыре месяца после инсульта. После этого руководство страны возглавил его сын Ким Чен Ын.