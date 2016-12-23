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Рекордное число людей пришли поздравить императора Японии с днем рождения

Международная панорама
23 декабря, 7:11 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
По подсчетам организаторов, на площади внутри императорского дворца в центре Токио собрались более 33 тысяч человек
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© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Рекордное число японцев и иностранных туристов пришли в пятницу на площадь внутри императорского дворца в центре Токио, чтобы поздравить с днем рождения императора Акихито, которому исполнилось 83 года. По подсчетам организаторов, собравшихся было более 33 тысяч человек.

Это самое большое число поздравляющих с 1989 года, когда Акихито вступил на Хризантемовый трон японских императоров.

По традиции он появился перед людьми на закрытом стеклом балконе одного из зданий утром вместе с императрицей Митико и другими членами семьи. Собравшиеся с энтузиазмом размахивали флажками с изображением Восходящего солнца и кричали "банзай", желая монарху "10 тысяч лет жизни".

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Сам император выступил перед пришедшими его поздравить, поблагодарив их за внимание. Он также выразил сочувствие пострадавшим от мощного пожара в префектуре Ниигата, в результате которого накануне там сгорели более 150 домов. Монарх призвал оказать экстренную помощь людям, которые лишились жилья и вынуждены зимой ютиться во временных сборных пунктах.

День рождения императора отмечается в Японии как национальный праздник, это выходной день. Особый интерес к нынешнему дню рождения вызван тем, что Акихито в августе текущего года выразил желание отречься от престола и передать его своему старшему сыну - 56-летнему наследному принцу Нарухито. В настоящее время специальная комиссия при правительстве рассматривает этот вопрос.

Дело в том, что нынешнее законодательство не допускает отречения, и на престоле император обязан находится до смерти. Однако, по данным опросов, подавляющее большинство японцев с симпатией и сочувствием отнеслись к намерению Акихито уйти на покой.

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Акихито (император Японии)
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