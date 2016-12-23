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Представитель Синдзо Абэ выступил против санкций в отношении Южного Судана

Международная панорама
23 декабря, 7:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Ёсифуми Окамура заявил, что на данный момент санкции вводить неконструктивно, так как стороны конфликта вовлечены в усилия по перемирию в стране
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ТОКИО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Специальный представитель премьер-министра Японии по проблеме Южного Судана Ёсифуми Окамура фактически выступил против предложения США ввести санкции в отношении этой африканской страны, где происходят ожесточенные межэтнические столкновения.

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"В настоящее время стороны конфликта вовлечены в усилия по примирению, и вводить в такой момент санкции неконструктивно", - заявил дипломат на пресс-конференции в Аддис-Абебе. Как сообщает японский телеканал NHK, Окамура вместе с тем призвал правительство Южного Судана принять более энергичные меры для прекращения столкновений, поскольку в противном случае санкции могут быть приняты.

В настоящее время США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам в Южном Судане. Однако Токио опасается, что неизбежная в таком случае конфронтация между ООН и правительством этой страны может усилить риски для дислоцированных там международных миротворческих сил. В их состав входит и японский сухопутный контингент, размещенный в Джубе.

Япония ранее практически никогда не выступала против проектов резолюций, подготовленных Вашингтоном. Однако, как сообщало информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, "эффективность предлагаемых санкций неясна". Токио также полагает, что введение ограничительных мер может помешать усилиям правительства Южного Судана по налаживанию диалога внутри страны.

Конфликт в Южном Судане начался в середине декабря 2013 года между представителями народности динка, к которой относится президент страны Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его бывший заместитель Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Несмотря на подписанное в августе 2015 года мирное соглашение, в июле этого года столкновения возобновились.

20 декабря Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что опасается начала геноцида в Южном Судане, если международное сообщество не предпримет немедленные действия для его предотвращения. Он поддержал предложение о введении в отношении этой страны оружейного эмбарго. Россия неоднократно уведомляла, что не видит необходимости в таком шаге, и призывала секретариат ООН и дипломатов не спекулировать на тему угрозы геноцида в Южном Судане.

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