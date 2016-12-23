Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресса КНДР критикует Пан Ги Муна за планы стать президентом Южной Кореи

Международная панорама
23 декабря, 12:12 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Северокорейские журналисты отмечают, что уходящий со своего поста 31 декабря генсек ООН не пользуется популярностью среди политиков Южной Кореи
Материал из 1 страницы
© Mike Coppola/Getty Images

ПХЕНЬЯН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пресса КНДР подвергла критике генерального секретаря ООН Пан Ги Муна из-за его возможного участия в выборах президента Южной Кореи в 2015 году. Так, северокорейский информационный портал Uriminzokkiri назвал уходящего с поста генсека ООН "политическим хамелеоном, который лелеет пустую надежду".

Как отмечается, амбициозные планы действующего главы ООН "абсурдны, поскольку многолетняя позорная деятельность Пан Ги Муна в таком качестве постоянно подвергалась жесткой критике". Авторы статьи назвали генсека ООН "оппортунистом, который постоянно меняет свое мнение в зависимости от обстоятельств, и плывет туда, куда подует ветер, не пользуется никакой популярностью среди южнокорейских политиков".

Ранее МИД КНДР неоднократно критиковал Пан Ги Муна "за поддержку враждебных КНДР сил и нарушение им принципов деятельности официального представителя этой ведущей международной организации".

В МИД КНДР считают, что в качестве руководителя ООН он должен был "занимать нейтральную и объективную позицию". Кроме того, полагают в Пхеньяне, Пан Ги Мун, "проявлявший раболепие перед США, не сделал ничего полезного для воссоединения родины".

Пан Ги Мун пока не определился с участием в выборах президента Южной Кореи. Об этом он заявил в интервью российским информационным агентствам. Как сообщил Пан Ги Мун, на родине он собирается встретиться с как можно большим количеством людей, после чего определится с планами на будущее.

Смотрите также

Пан Ги Мун пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента Южной Кореи
Пан Ги Мун не исключил участие в президентских выборах в Южной Корее
Пан Ги Мун озабочен ситуацией на Корейском полуострове

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Пан Ги Мун
Страны
КНДР Республика Корея
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
15 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и лемур-победитель
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
2
Джентилони сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
3
В Петербурге зарегистрирована первая за сезон смерть от гриппа
4
На Мальте сел захваченный ливийский самолет
5
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
6
Путин заверил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым
7
Угонщики ливийского самолета потребовали обеспечить выход из Бенгази их сторонникам
Темы дня
Реклама