Пресса КНДР критикует Пан Ги Муна за планы стать президентом Южной Кореи

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ПХЕНЬЯН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пресса КНДР подвергла критике генерального секретаря ООН Пан Ги Муна из-за его возможного участия в выборах президента Южной Кореи в 2015 году. Так, северокорейский информационный портал Uriminzokkiri назвал уходящего с поста генсека ООН "политическим хамелеоном, который лелеет пустую надежду".
Как отмечается, амбициозные планы действующего главы ООН "абсурдны, поскольку многолетняя позорная деятельность Пан Ги Муна в таком качестве постоянно подвергалась жесткой критике". Авторы статьи назвали генсека ООН "оппортунистом, который постоянно меняет свое мнение в зависимости от обстоятельств, и плывет туда, куда подует ветер, не пользуется никакой популярностью среди южнокорейских политиков".
Ранее МИД КНДР неоднократно критиковал Пан Ги Муна "за поддержку враждебных КНДР сил и нарушение им принципов деятельности официального представителя этой ведущей международной организации".
В МИД КНДР считают, что в качестве руководителя ООН он должен был "занимать нейтральную и объективную позицию". Кроме того, полагают в Пхеньяне, Пан Ги Мун, "проявлявший раболепие перед США, не сделал ничего полезного для воссоединения родины".
Пан Ги Мун пока не определился с участием в выборах президента Южной Кореи. Об этом он заявил в интервью российским информационным агентствам. Как сообщил Пан Ги Мун, на родине он собирается встретиться с как можно большим количеством людей, после чего определится с планами на будущее.