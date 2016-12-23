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СМИ: в Турции задержали вице-спикера парламента от курдской партии

Международная панорама
23 декабря, 9:47 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
На протяжении последних двух месяцев власти Турции задержали и арестовали более десятка членов Партии демократии народов
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АНКАРА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Власти Турции задержали в Стамбуле вице-спикера парламента республики, депутата от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Первин Булдан. Как сообщает телеканал Habertürk, задержание произошло в доме депутата.

Булдан также лично подтвердила факт задержания полицией, написав об этом на своей официальной странице в Twitter.

На протяжении последних двух месяцев власти Турции задержали и арестовали более десятка членов ПДН в связи с подозрениями в их причастности к террористической деятельности. На данный момент под арестом находятся сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг и еще семь парламентариев.

Накануне Булдан посетила посольство РФ, чтобы оставить запись в книге соболезнований по убитому 19 декабря в Анкаре послу РФ Андрею Карлову.

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