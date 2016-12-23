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Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных

Международная панорама
23 декабря, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В конце ноября в армии Турции сообщили об исчезновении двух военнослужащих на севере Сирии, ИГ заявило о захвате двух турецких военных в плен
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) распространила в интернете видеозапись, на которой, по ее утверждению, показано, как ее боевики сжигают заживо двух захваченных в Сирии турецких военных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американскую организацию SITE Intelligence Group, ведущую наблюдение за деятельностью экстремистов в интернете.

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Reuters отмечает, что в данный момент не может подтвердить или опровергнуть утверждения ИГ о сожжении захваченных турецких военных.

Вооруженные силы Турции в конце ноября сообщили об исчезновении двух своих военнослужащих на севере Сирии, ИГ заявило о захвате двух турецких военных в плен. Турция ввела войска на территорию Сирии в конце августа, начав операцию "Щит Евфрата", целью которой объявлены очистка северных районов Сирии от ИГ и создание там "зоны безопасности", подконтрольной группам сирийской оппозиции, ориентирующимся на Анкару.

В феврале 2015 года боевики ИГ сожгли заживо попавшего к ним в плен пилота ВВС Иордании, самолет которого разбился на территории Сирии, находящейся под контролем этой террористической организации. Видеозапись сожжения иорданского военного летчика была распространена в интернете.

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