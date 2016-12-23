СМИ: в Стамбуле задержан 31 член ИГ

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АНКАРА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Полиция Стамбула задержала 31 члена группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило Анатолийское агентство.
Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 41 члена ИГ в рамках расследования деятельности этой группировки в Турции. Рейды по известным местам жительства подозреваемых прошли утром, были проведены обыски и изъятие личных вещей и других возможных улик. 10 человек не удалось обнаружить в их квартирах, поиски этих людей продолжаются.
Эти лица подозреваются в "членстве в террористической организации".