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СМИ: в Стамбуле задержан 31 член ИГ

Международная панорама
23 декабря, 11:52 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Полиция продолжает поиски еще 10 человек, которых не удалось обнаружить в их квартирах
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АНКАРА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Полиция Стамбула задержала 31 члена группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило Анатолийское агентство.

Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 41 члена ИГ в рамках расследования деятельности этой группировки в Турции. Рейды по известным местам жительства подозреваемых прошли утром, были проведены обыски и изъятие личных вещей и других возможных улик. 10 человек не удалось обнаружить в их квартирах, поиски этих людей продолжаются.

Эти лица подозреваются в "членстве в террористической организации".

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Борьба с "Исламским государством"
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