Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: администрация Трампа установит новый формат общения с прессой

Международная панорама
23 декабря, 13:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, декабря. /ТАСС
Пресса расскзаала о новой коммуникационной стратегии Белого дома
Материал из 1 страницы
© EPA/RON SACHS/POOL

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Коммуникационную стратегию Белого дома и стиль общения его сотрудников с прессой при Дональде Трампе ожидают серьезные изменения. Такое мнение высказывает газета Wall Street Journal, комментируя решение избранного президента США назначить своим пресс-секретарем 45-летнего Шона Спайсера.

"Ожидается, что Трамп будет придерживаться совершенно иной коммуникационной стратегии, чем та, которую использовали предыдущие команды в Белом доме", - отмечает издание.

Смотрите также
Шон Спайсер
Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера

Отмечается, что Трамп "уже много месяцев не проводил пресс-конференций и часто откликается на происходящие события с помощью записей на своей персональной странице в социальной сети Twitter, а не посредством заявлений своих официальных представителей и помощников".

Будущий глава американской администрации 22 декабря назначил руководителей своей "коммуникационной команды" в Белом доме. Должность пресс-секретаря займет Шон Спайсер, директором по стратегическим коммуникациям станет Хоуп Хикс, директором по коммуникациям - Джейсон Миллер, а директором по социальным сетям - Дэн Скавино. Все они принимали активное участие в предвыборной кампании Трампа, а теперь продолжат работу в ранге помощников президента.

По данным американских СМИ, Спайсер родился 23 сентября 1971 года в городке Баррингтон (штат Род-Айленд) в семье страхового агента. Учился в колледже штата Коннектикут, а затем в Военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд), где специализировался на проблемах национальной безопасности. Работал в аппарате Конгресса США, в том числе пресс-секретарем бюджетного комитета Палаты представителей.

С 2011 года Спайсер являлся директором по коммуникациям, а затем главным специалистом по стратегическим вопросам Национального комитета Республиканской партии (НКРП) США. До последнего времени его непосредственным руководителем был председатель НКРП Райнс Прибэс, назначенный Трампом начальником аппарата сотрудников Белого дома.

Смотрите также

Команда Трампа приступила к согласованию линии стены на границе с Мексикой
Картер может оказаться единственным экс-президентом США на инаугурации Трампа
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
2
Джентилони сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
3
В Петербурге зарегистрирована первая за сезон смерть от гриппа
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
На Мальте сел захваченный ливийский самолет
6
Путин заверил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым
7
Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО
Темы дня
Реклама