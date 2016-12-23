WSJ: администрация Трампа установит новый формат общения с прессой

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Коммуникационную стратегию Белого дома и стиль общения его сотрудников с прессой при Дональде Трампе ожидают серьезные изменения. Такое мнение высказывает газета Wall Street Journal, комментируя решение избранного президента США назначить своим пресс-секретарем 45-летнего Шона Спайсера.

"Ожидается, что Трамп будет придерживаться совершенно иной коммуникационной стратегии, чем та, которую использовали предыдущие команды в Белом доме", - отмечает издание.

Отмечается, что Трамп "уже много месяцев не проводил пресс-конференций и часто откликается на происходящие события с помощью записей на своей персональной странице в социальной сети Twitter, а не посредством заявлений своих официальных представителей и помощников".

Будущий глава американской администрации 22 декабря назначил руководителей своей "коммуникационной команды" в Белом доме. Должность пресс-секретаря займет Шон Спайсер, директором по стратегическим коммуникациям станет Хоуп Хикс, директором по коммуникациям - Джейсон Миллер, а директором по социальным сетям - Дэн Скавино. Все они принимали активное участие в предвыборной кампании Трампа, а теперь продолжат работу в ранге помощников президента.

По данным американских СМИ, Спайсер родился 23 сентября 1971 года в городке Баррингтон (штат Род-Айленд) в семье страхового агента. Учился в колледже штата Коннектикут, а затем в Военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд), где специализировался на проблемах национальной безопасности. Работал в аппарате Конгресса США, в том числе пресс-секретарем бюджетного комитета Палаты представителей.

С 2011 года Спайсер являлся директором по коммуникациям, а затем главным специалистом по стратегическим вопросам Национального комитета Республиканской партии (НКРП) США. До последнего времени его непосредственным руководителем был председатель НКРП Райнс Прибэс, назначенный Трампом начальником аппарата сотрудников Белого дома.