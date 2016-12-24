"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ

23 декабря президент России Владимир Путин в 12-й раз провел традиционную большую пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1,5 тыс. журналистов. Общение с ними продолжалось 3 часа 50 минут, и глава государства успел ответить на вопросы 48 журналистов. Что пишут о прошедшей пресс-конференции мировые СМИ — в подборке ТАСС.

США

На пресс-конференции не было нехватки колкостей оборонительного характера со стороны российского президента, который отстаивал точку зрения, заключающуюся в том, что ответственность ни за войну 2014 года на Украине, ни за плохие отношения России и Соединенных Штатов не лежит на Москве. Путин доказывал, что нет вины России в захвате Крыма в 2014 году. Войну, как он заявил, начали другие Foreign Policy

Президент России Владимир Путин выразил в пятницу надежду на то, что испорченные отношения с США улучшатся после того, как Дональд Трамп займет пост президента, несмотря на заявление Трампа о намерении укрепить американский ядерный арсенал. Выступая на марафонской по продолжительности пресс-конференции по итогам года, которая продолжалась почти четыре часа, Путин весьма позитивно отозвался об избранном президенте США, но в то же время отмел озабоченность, высказанную в связи с тем, что Трамп поддерживает укрепление американского ядерного потенциала Associated Press

В ходе пресс-конференции в пятницу Владимир Путин сгладил предположения относительно возможности новой гонки ядерных вооружений между Россией и США. Он отмахнулся от заявления Дональда Трампа на этот счет, указав, что в нем нет ничего нового CNN

Отметая в сторону обвинения в том, что Россия вмешивалась в выборы в США, президент России Владимир Путин заявил в пятницу о том, что и администрация Обамы, и Демократическая партия пытались свалить ответственность за поражение на выборах на "внешние факторы The Wall Street Journal

Затронув вопрос о выборах в США, Путин подчеркнул, что демократы пытаются переложить ответственность за поражение на выборах на внешние факторы, в частности на Россию. По его словам, его популярность среди республиканцев в США носит не личный характер, а является отражением их взглядов на мир

​Канада

В ходе своей ежегодной пресс-конференции в Москве президент России заявил, что ранее им сделанные комментарии относительно военной модернизации его страны были неправильно поняты в Соединенных Штатах, и что он принимает тот факт, что вооруженные силы США, а не России самые мощные в мире The Globe and Mail

Россия рассчитывает в перспективе улучшить свои отношения с приходящей администрацией Трампа, чтобы завершить период международной изоляции, которая привела к санкциям со стороны США и Европы после аннексии Крыма и российской вовлеченности в конфликт на востоке Украины National Post

Путин также воспользовался возможностью, которая ему была предоставлена в ходе пресс-конференции, чтобы раскритиковать соперников Трампа из Демократической партии, которые пытаются возложить вину за свое поражение на ноябрьских выборах на хакерские атаки, обвиняя в их организации Москву Ottawa Citizen

Президент России Владимир Путин в пятницу похвалил избранного президента США Дональда Трампа за "острое" чувство настроений (американского) общества, благодаря чему он одержал победу на выборах, и опроверг утверждения Белого дома о вмешательстве России в ход голосования

​Германия

Во время ежегодной пресс-конференции снова около 1,4 тыс. журналистов хотели узнать все возможное, глава Кремля отвечал на их вопросы почти 4 часа. Для сравнения, это дольше, чем концерт выносливого американского рок-музыканта Брюса Спрингстина, но короче, чем партийные речи скончавшегося недавно лидера Кубинской революции Фиделя Кастро DPA

В конце пресс-конференции, как и в конце целого года, Путин выглядит очень расслабленным. 2016-й был успешным, с его точки зрения. Россия вернулась на международную арену, заявив о себе со всей силой. В Сирии и в Турции. Возможно, в скором времени и в США. Но успех этот ненадежный Deutsche Welle

Владимир Путин празднует успех за успехом. На своей ежегодной пресс-конференции он хвалит Трампа и называет завоевание Алеппо "гуманитарной акцией". Его слабым местом остается экономика... 2016 год был почти идеальным годом для хозяина Кремля, и, возможно, ни один политик не смог так расширить свою власть, как Путин Die Welt

Владимир Путин вел себя во время традиционной пресс-конференции, как обычно, самоуверенно. Никто не рассчитывал на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, "кроме нас", сказал глава российского государства Spiegel-online

Насколько действительно Владимир Путин ценит будущего американского президента, не ясно. Возможно, в Кремле осознают, что непредсказуемость Трампа может доставить и Москве головную боль Frankfurter Allgemeine Zeitung

Финляндия

Во время большой пресс-конференции в Москве Владимир Путин казался расслабленным и уверенным. В прошлом году мы видели президента в оборонительной позиции. В этом году это, скорее, был человек, который ждал того, чтобы получить возможность сказать западной прессе: "Что я вам говорил" Hufvudstadsbladet

В своем анализе Европы Путин нашел две Европы: объединение независимых государств и, с другой стороны, "федеративную" Европу, которая, по его мнению, напоминает СССР Helsingin sanomat

Турция

Убийство (посла РФ в Анкаре Андрея) Карлова не повесили на Турцию. Более того, это покушение породило совсем иные результаты вопреки ожиданиям. Вчера президент РФ Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. И его высказывания свидетельствуют о том, что мировые державы теперь будут вынуждены перейти от нападения к обороне Sabah

Впервые один из самых сильных мировых лидеров заявляет, что ФЕТО внутри турецкого государства, и говорит правду о том, что она проникла или укрепилась в нем. Более того, такой лидер, как Путин, связывает сбитый российский самолет с этой предательской организацией. Все это происходит после того, как была раскрыта связь убийцы-полицейского российского посла с ФЕТО. Эти заявления являются поворотным моментом для региона и турецко-российских отношений Hurriyet

Великобритания

Он (Путин) скромно отозвался о своем намерении баллотироваться в 2018 году на четвертый срок. По его мнению, проведение внеочередных выборов в следующем году "возможно, но неэффективно Financial Times

По прошествии года можно сказать, что Владимир Путин поднял престиж России на международной арене. Президент выступал спокойно и уверенно, общаясь с целым залом журналистов и многомиллионной аудиторией The Independent

Владимир Путин стремился использовать вчерашнюю марафонскую пресс-конференцию, чтобы представить себя в роли капитана, уводящего свою страну из бушующих вод. “Моя цель - это процветание России”, - сказал он, пытаясь успокоить народ в том, что он не только одержим гонкой вооружений The Times

Франция

Владимир Путин выглядел на пресс-конференции спокойным и уверенным в себе и даже позволил себе пошутить, когда речь зашла о нем как о "властелине мира", титуле, который ему присваивают некоторые комментаторы. Так, отвечая на вопрос одного американского журналиста относительно досрочных президентских выборов, Путин переспросил с улыбкой: "В какой стране?". Agence France Presse

Кремль имеет все основания пребывать в радостном настроении, так как с его точки зрения 2016 год ознаменовался целым рядом положительных перемен ключевой важности - от избрания Дональда Трампа президентом США до взятия Алеппо. Владимир Путин находится на позициях победителя Liberation

Невзирая на звучавшую со стороны Запада критику, Владимир Путин высказал удовлетворение тем, что в Сирии удалось провести "крупнейшую в современном мире и на сегодняшний день международную гуманитарную акцию Le Figaro

Италия

По крайней мере на словах и Владимир Путин, и Дональд Трамп не имеют намерений начинать новую гонку вооружений. Российский президент, кажется, знает о последствиях подобного соперничества с США, которое во времена Рональда Рейгана закончилось распадом СССР Corriere della sera

Год победоносной внешней политики Владимира Путина на фоне ураганов на международной арене - от перемен в Сирии до избрания Трампа и Brexit. Но одновременно этот год завершается для российского президента многими открытыми вопросами во внутренней политике - начиная с экономики, которая хоть и начала немного расти, но пока ещё не вышла из полосы рецессии, до выборов 2018 года La Stampa

Даже если Дональд Трамп был помещен на обложку "Time" как "политик года", лидер, который может похвастаться наибольшим числом тактических и стратегических побед, находится в Кремле. И именно такой контекст сквозил в ежегодной пресс-конференции российского президента, который не скрывал сильных сторон своей политики в 2016 году La Repubblica

Польша

Либо Владимир Путин плохо информирован, либо пытается разжечь огонь смоленской польско-польской войны. На ежегодной пресс-конференции среди массы журналистов (их было 1437) он сам выбрал корреспондента ТВН24 Анджея Зауху, и не столько позволил ему задать вопрос, сколько сам его ему подсказал – обломки самолета польского президента Gazeta Wyborczа

Саудовская Аравия

Россия движется к кульминации своего вторжения в Сирию и поддержки режима (президента САР) Башара Асада, укрепив свое геополитическое влияние (в регионе) на долгосрочный период, обеспечив себе полный контроль над сирийским побережьем, а также постоянное военное присутствие в Средиземном море. Складывается впечатление, что российское руководство от Кремля до МИД и Минобороны, мобилизовало все усилия для получения политической выгоды для РФ в Сирии. Al-Araby

Эксперты уверены, что Путин во многом полагается на альянс Россия-Турция-Иран в контексте предстоящих переговоров с новой администрацией США и Европейским Союзом (по Сирии). Президент России положительно настроен в отношении Запада, в особенности США, учитывая положительную реакцию Вашингтона на трехстороннюю встречу Россия-Турция-Иран, прошедшую в Москве Al-Arab

Москва продвигает идею прекращения огня во всех регионах Сирии. В этом контексте президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции, что важно достичь "соглашения по прекращению огня на всей территории Сирии Al-Sharq al-Awsat