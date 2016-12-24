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В Китае погибли семь человек в результате взрывов на фабрике и складе фейерверков

Международная панорама
24 декабря, 16:29 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Нелегальная фабрика по производству фейерверков расположена в провинции Хэбей, а склад - в провинции Шаньдун
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© AP Photo

ПЕКИН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Власти китайской провинции Хэбэй (Северный Китай) сообщили о взрыве на нелегальной фабрике по производству фейерверков. По данным Центрального китайского телевидения, в результате произошедшего погибли два человека. 

Инцидент произошел утром в субботу, 24 декабря, в городском округе Таншань. Полиция начала расследование причин происшествия.

Еще один взрыв произошел на нелегальном складе фейерверков в провинции Шаньдун (Восточный Китай), в результате чего погибли пять человек.

По данным интернет-портал "Сина", инцидент произошел в субботу около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в районе Дэчэн. Сразу после взрыва местные власти провели эвакуацию проживающих поблизости жителей.

Полиция начала расследование причин происшествия, владелец склада задержан. 

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