В Китае погибли семь человек в результате взрывов на фабрике и складе фейерверков

ПЕКИН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Власти китайской провинции Хэбэй (Северный Китай) сообщили о взрыве на нелегальной фабрике по производству фейерверков. По данным Центрального китайского телевидения, в результате произошедшего погибли два человека.

Инцидент произошел утром в субботу, 24 декабря, в городском округе Таншань. Полиция начала расследование причин происшествия.

Еще один взрыв произошел на нелегальном складе фейерверков в провинции Шаньдун (Восточный Китай), в результате чего погибли пять человек.

По данным интернет-портал "Сина", инцидент произошел в субботу около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в районе Дэчэн. Сразу после взрыва местные власти провели эвакуацию проживающих поблизости жителей.

Полиция начала расследование причин происшествия, владелец склада задержан.