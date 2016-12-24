В Китае погибли семь человек в результате взрывов на фабрике и складе фейерверков

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ПЕКИН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Власти китайской провинции Хэбэй (Северный Китай) сообщили о взрыве на нелегальной фабрике по производству фейерверков. По данным Центрального китайского телевидения, в результате произошедшего погибли два человека.
Инцидент произошел утром в субботу, 24 декабря, в городском округе Таншань. Полиция начала расследование причин происшествия.
Еще один взрыв произошел на нелегальном складе фейерверков в провинции Шаньдун (Восточный Китай), в результате чего погибли пять человек.
По данным интернет-портал "Сина", инцидент произошел в субботу около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в районе Дэчэн. Сразу после взрыва местные власти провели эвакуацию проживающих поблизости жителей.
Полиция начала расследование причин происшествия, владелец склада задержан.