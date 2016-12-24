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Лидер UKIP объяснил решение британцев выйти из ЕС кризисом европейской интеграции

Международная панорама
24 декабря, 14:23 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Пол Наттолл отметил, что жители Великобритании "выбрали новый путь, решив, что европейская политическая интеграция, а по сути, и вся эпоха глобализации зашли слишком далеко"
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ЛОНДОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Решение народа Великобритании выйти из Евросоюза связано с желанием выбора нового пути на фоне кризиса европейской интеграции. Об этом заявил в своем рождественском послании лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Пол Наттолл.

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"В этом году британцы решили изменить курс своей страны. Они выбрали новый путь, решив, что европейская политическая интеграция, а по сути, и вся эпоха глобализации зашли слишком далеко", - отметил он.

Наттолл заверил своих избирателей в том, что его политическая сила в 2017 году будет внимательно следить за реализацией принятого народом на июньском референдуме решения по выхода Соединенного Королевства из ЕС. "Моей первоочередной задачей в качестве лидера UKIP будет стремление убедиться в том, что в новом году реализация этого значительного демократического решения будет выполняться гораздо быстрее. И горе тому политику, который встанет на его пути", - сказал он. Лидер UKIP подчеркнул, что депутаты, которые стремятся сорвать Brexit, столкнутся с перспективой снижения шансов на свое переизбрание в следующий парламент.

На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме о членстве страны в ЕС победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из ЕС, против выступили 48,1%. Тереза Мэй, став премьером после отставки Дэвида Кэмерона, пообещала выполнить волю народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства до конца марта 2017 года.

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