СМИ: в рождественском меню Меркель не нашлось места для гуся и вина

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БЕРЛИН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу сразу после пресс-конференции, посвященной теракту в Берлине и ликвидации террориста Аниса Амри, в сопровождении охранников отправилась в магазин за покупками на Рождество. Об этом сообщила газета Bild.
Супермаркет, в который чаще всего ходит Меркель, находится на улице Моренштрассе - в центре правительственного квартала Берлина. Канцлер купила, в частности, масло, паприку, картофель, творог. "Никакого гуся, карпа, вина, но при этом была коробка конфет Mon Chéri", - пишет Bild. Меркель закупилась в общей сложности на €100.
"Не особенно празднично, абсолютно обычные покупки канцлера", - заметил продавец супермаркета, который Меркель посещала только в этом году около 30 раз. Охранники во время ее визитов в магазин обычно просят посетителей не обращать внимания на гостью и не пытаться к ней обращаться.
Как отмечает издание, пока неизвестно, отправится ли Меркель со своим супругом 67-летним Йоахимом Зауэром по традиции на Рождество в швейцарский регион Энгадин или останется в Германии. По информации Bild, в пятницу вечером оба поехали на свою дачу в Уккермарке (федеральная земля Бранденбург).