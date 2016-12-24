Еврогруппа и ESM возобновляют переговоры с Грецией по сокращению госдолга

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврогруппа и Европейский стабилизационный механизм (ESM) приняли решение возобновить в январе переговоры с Афинами о краткосрочных мерах по сокращению госдолга Греции после разъяснений премьера Алексиса Ципраса по пенсионным выплатам. Об этом сообщил в распространенном заявлении председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

"Достигнута договоренность о возобновлении переговоров после получения письма с разъяснениями от премьер-министра Алексиса Ципраса. ESM возобновит переговоры в январе", - сообщил он.

В начале декабря Еврогруппа достигла соглашения по частичной реструктуризации госдолга Греции путем снижения процентных ставок и продления сроков погашения. Позднее Афины пообещали в преддверии рождественских праздников выделить €617 млн на единовременные выплаты малоимущим пенсионерам, получающим менее €850 в месяц.

Первичный профицит бюджета Греции в этом году, по предварительным оценкам, составил 1,1% от ВВП страны и превысил целевой показатель в 0,5%, установленный в рамках соглашения между правительством и международными кредиторами. Ранее власти Греции сообщили, что впервые после семилетнего экономического спада ожидают рост экономики в 2017 году на 2,7%.

В ноябре в греческой столице прошли массовые выступления против сокращения пенсионных выплат в условиях проводимой политики жесткой экономии бюджетных средств, предусмотренной соглашением с кредиторами.