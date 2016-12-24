Польша и США подписали соглашение о поставках республике крылатых ракет

ВАРШАВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша и США подписали соглашение, предусматривающее поставки в республику крылатых ракет типа ASSM-ER. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

"На днях было подписано соглашение между представителями Польши и США, гарантирующее поставки Польше ракет ASSM-ER. Стоимость контракта составляет 940 млн злотых ($235 млн)", - информировало ведомство.

JASSM-ER - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность". Она может поражать цели на расстоянии до 980 километров от места пуска.