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Польша и США подписали соглашение о поставках республике крылатых ракет

Международная панорама
24 декабря, 15:59 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
JASSM-ER - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность", которая может поражать цели на расстоянии до 980 километров от места пуска
Материал из 1 страницы
© US Air Force

ВАРШАВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша и США подписали соглашение, предусматривающее поставки в республику крылатых ракет типа ASSM-ER. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

"На днях было подписано соглашение между представителями Польши и США, гарантирующее поставки Польше ракет ASSM-ER. Стоимость контракта составляет 940 млн злотых ($235 млн)", - информировало ведомство.

JASSM-ER - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность". Она может поражать цели на расстоянии до 980 километров от места пуска.

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