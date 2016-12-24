Марин Ле Пен назвала Frexit частью своей политики

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АФИНЫ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью греческой газете "Димократия" заявила, что намерена проводить политику по выходу страны из ЕС.
"Frexit (французский выход из ЕС) будет частью моей политики", - заявила Ле Пен, планирующая участвовать в президентских выборах во Франции.
"Что такое ЕС? - задается вопросом политик. - Это организация, созданная без учета мнения европейских народов, состоит из олигархии банков и технократов, таких как (председатель Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и других, которых никогда не выбирал ни один народ, действующих в интересах германских и французских банков, проводящих свою собственную экономическую политику, сталкиваясь с полным презрением народов, которых они шантажируют".
По мнению лидера "Национального фронта", "ЕС является ножом в сердце национального суверенитета европейских государств, а евро является не валютой, а инструментом шантажа, используемым Брюсселем для проведения своей политики".
Ле Пен считает, что "в НАТО больше нет необходимости". "Блок был создан, когда существовала угроза Варшавского договора и расширения коммунистического Советского союза", - напомнила она. "СССР больше не существует, как не существует и Варшавского договора, - продолжала политик. - Вашингтон поддерживает существование НАТО для достижения своих целей в Европе".