Марин Ле Пен назвала Frexit частью своей политики

АФИНЫ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью греческой газете "Димократия" заявила, что намерена проводить политику по выходу страны из ЕС.

"Frexit (французский выход из ЕС) будет частью моей политики", - заявила Ле Пен, планирующая участвовать в президентских выборах во Франции.

"Что такое ЕС? - задается вопросом политик. - Это организация, созданная без учета мнения европейских народов, состоит из олигархии банков и технократов, таких как (председатель Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и других, которых никогда не выбирал ни один народ, действующих в интересах германских и французских банков, проводящих свою собственную экономическую политику, сталкиваясь с полным презрением народов, которых они шантажируют".

По мнению лидера "Национального фронта", "ЕС является ножом в сердце национального суверенитета европейских государств, а евро является не валютой, а инструментом шантажа, используемым Брюсселем для проведения своей политики".

Ле Пен считает, что "в НАТО больше нет необходимости". "Блок был создан, когда существовала угроза Варшавского договора и расширения коммунистического Советского союза", - напомнила она. "СССР больше не существует, как не существует и Варшавского договора, - продолжала политик. - Вашингтон поддерживает существование НАТО для достижения своих целей в Европе".