СМИ: террористическая угроза в Великобритании не уменьшится в 2017 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Угроза терактов на территории Соединенного Королевства со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сохранится и в 2017 году. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на следователей из подразделения, занимающегося борьбой с терроризмом.

"Существует вероятность того, что она (угроза терактов, - прим. ТАСС) не ослабнет и в 2017 году. Никто не верит в то, что ситуация улучшится", - заявил источник издания. По его данным, за последние 30 месяцев (с момента становления ИГ на севере Ирака весной-летом 2014 года), в Великобритании были предотвращены 11 терактов, из них четыре - в уходящем 2016 году.

По информации спецслужб, до 850 британцев побывали в Сирии с августа 2014 года. Лишь 15% из них (128 человек) были убиты в боях, более 350 до сих пор остаются на Ближнем Востоке. При этом еще около 300 человек после обучения в Сирии и Ираке вернулись обратно в Великобританию - они и составляют, по мнению спецслужб, группу риска.

"Исламское государство" крайне заинтересовано в атаках на Великобританию, но сделать это непросто, потому они идут туда, где им проще. Вероятно, мы и впредь будем наблюдать тот же уровень угрозы, что и в последние годы", - подытожил источник.

В начале декабря антитеррористические подразделения британской полиции задержали четверых человек, подозреваемых в причастности к терроризму. По данным следствия, они планировала серию терактов в переполненных перед Рождеством торговых центрах Соединенного Королевства.