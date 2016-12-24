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Минобороны Польши просит РФ предоставить неизвестные стенограммы из Ту-154М

Международная панорама
24 декабря, 18:15 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Речь идет о стенограммах из кабины пилотов, о которых 23 декабря говорил президент России Владимир Путин пресс-конференции
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© Максим Шеметов/ТАСС

ВАРШАВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство национальной обороны Польши запросило у РФ стенограммы из кабины разбившегося под Смоленском самолета Ту-154М, о которых говорил 23 декабря президент России Владимир Путин. Соответствующее сообщение распространило ведомство.

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"Минобороны обратилось к властям РФ с просьбой немедленно передать Польше записи переговоров в кабине Ту-154М. Как следует из вчерашнего высказывания президента РФ Владимира Путина, российские власти располагают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше", - указано в сообщении ведомства.

Прекратить спекуляции

Российский лидер, отвечая на большой пресс-конференции на вопрос польского журналиста, призвал прекратить спекуляции вокруг катастрофы самолета президента Польши. Он отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета президента Польши. Согласно этим данным, некий человек из сопровождения польского президента потребовал от пилота совершить посадку в Смоленске, несмотря на возражения летчика, ссылающегося на сложные погодные условия.

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"Все же ясно, ну чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, там и так все понятно", - констатировал президент РФ. "Если что-то непонятно, пускай следственные органы доразбираются", - добавил он.

Путин также отметил, что обломки самолета Качиньского не передаются польской стороне, так как расследование уголовного дела по данному факту в России пока не завершено. "Действительно, Следственный комитет (РФ) проводит расследование и до тех пор, пока оно на закончено, эти остатки самолета им нужны", - сказал президент.

Крушение под Смоленском

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь.

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Путин призвал прекратить спекуляции вокруг катастрофы польского лайнера под Смоленском

В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить лайнер.

Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей (TAWS).

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Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
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