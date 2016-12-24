Задержанные по подозрению в подготовке теракта в Оберхаузене отпущены на свободу

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БЕРЛИН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Мужчины, задержанные ранее по подозрению в подготовке атаки на торговый центр в немецком городе Оберхаузен, отпущены на свободу. Об этом сообщило интернет-издание Spiegel Online со ссылкой на полицию.
"Несмотря на интенсивное расследование, подозрение в отношении мужчин, склонных к салафитскими взглядам, в дальнейшем не подтвердилось", - отметили в правоохранительных органах. Ничто не указывает на то, что от них исходит конкретная опасность, подчеркнул представитель полиции.
Два брата - жители самопровозглашенной республики Косово - были задержаны в ночь на 23 декабря. Они подозревались в планировании теракта в торговом центре CentrO в Оберхаузене.
Меры безопасности в эти дни усилены по всей Германии после теракта, осуществленного в понедельник в Берлине. Выходец из Туниса Анис Амри угнал грузовик и направил его в толпу посетителей рождественской ярмарки. Жертвами нападения стали 12 человек, еще 48 госпитализировали.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Амри был впоследствии ликвидирован в Милане правоохранительными органами.