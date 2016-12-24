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СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч

Международная панорама
24 декабря, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Средства уходящему генсеку ООН передал глава компании Taekwang Пак Ен Ча в 2005 и 2007 году
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Пан Ги Мун

Пан Ги Мун

©  EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уходящего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна обвинили в получении в 2005 и 2007 гг. взяток общей суммой более $200 тыс. Сам генсек ООН подобные обвинения категорически отвергает, сообщил новостной портал SBS News.

Обвинения в коррупции

По сведениям журналистов корейского издания Sisa Journal, Пан Ги Мун получил $200 тыс. весной 2005 года во время приветственного обеда, организованного в честь визита министра иностранных дел Вьетнама в Корею.

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Пан Ги Мун, бывший в то время министром иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, принимал делегацию из Вьетнама, в числе которой был и влиятельный бизнесмен - глава компании Taekwang Пак Ен Ча. Коммерсант якобы прибыл в резиденцию МИД на час раньше с целью передать Пан Ги Муну $200 тыс. взятки.

СМИ также утверждают, что в записной книжке секретаря Пак Ен Ча дважды встречается имя генерального секретаря Пан Ги Муна с указанием различных сумм. Если их сложить, то взятка, якобы полученная генеральным секретарем ООН, может заметно возрасти. Еще $30 тыс. тот же бизнесмен передал Пан Ги Муну в 2007 году в Нью-Йорке, когда последний уже возглавлял ООН, считают журналисты.

Возможная провокация

Сам Пан Ги Мун не согласен с предъявляемыми обвинениями. Он вовсе отрицает, что знаком с Пак Ен Ча. "Ни до того мероприятия, ни после я не был с ним знаком", - заявил генсек ООН. Пак Ен Ча также отверг все обвинения в мздоимстве.

Недавно Пан Ги Мун намекнул на намерение участвовать в досрочных президентских выборах в Республике Корея. Обвинения в коррупции могут нарушить эти планы - именно по подозрению в получении взятки была недавно отстранена с поста в результате импичмента президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Возможно, журналистское расследование является первой попыткой дискредитировать будущего кандидата в президенты в глазах общественности.

Заслуги Пан Ги Муна

Пан Ги Мун является генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года. Он стал 8-м административным главой этой международной организации. Пан Ги Мун трижды награжден южнокорейским орденом "За заслуги" (в 1975, 1986 и 2006 гг.), имеет также награды разных стран за вклад в развитие их отношений с Южной Кореей. 8 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин наградил Пан Ги Муна орденом Дружбы "за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами".

1 января 2017 года к исполнению обязанностей генсека ООН приступит Антониу Гутерриш.

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