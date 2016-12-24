Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетях

АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Власти Турции за последние полгода арестовали более 1,6 тыс. человек по обвинениям в поддержке терроризма или оскорблении руководства страны через социальные сети. Об этом говорится в распространенном заявлении МВД республики.

"За последние шесть месяцев в отношении 3710 человек было инициировано судопроизводство по подозрениям в разжигании ими через социальные медиа ненависти, оскорблениях руководства страны, нападках на принцип территориальной целостности страны, пропаганде терроризма, из-за их заявлений в соцсетях о причастности к деятельности террористических организаций", - говорится в публикации МВД. 1656 человек в итоге были арестованы, 1,2 тыс. и отпущены под судебным контролем с необходимостью регулярно отмечаться в полиции.

"В отношении еще 10 тыс. человек продолжаются следственные или судебные процедуры. Власти продолжают, как и в других сферах, решительно бороться с терроризмом в соцсетях", - указали в министерстве. МВД также отметило, что "помимо усиления технических возможностей для выявления преступников на самый высокий уровень выведено сотрудничество с сервисами Twitter, Facebook, YouTube, национальными и международными провайдерами и ведомствами".