Сенатор США выступит за прекращение финансирования ООН из-за резолюции по Израилю

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Влиятельный сенатор американского Конгресса Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) намерен предпринять меры с тем, чтобы приостановить финансирование ООН со стороны США после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, требующую от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Об этом Грэм заявил в интервью, опубликованном телекомпанией CNN.

По словам сенатора, он намерен вынести на рассмотрение Конгресса предложение о прекращении оказания американской финансовой поддержки ООН после того, как законодательный орган вернется с рождественских каникул в следующем году. "Я буду работать с новой администрацией и Конгрессом и сделаю все, что в моих силах, чтобы ни у кого не осталось сомнений по поводу того, какова позиция США в отношении (ближневосточного) мирного процесса и единственной настоящей демократии на Ближнем Востоке - Израиля", - заявил Грэм телеканалу.

При этом сенатор отметил, что он хотел бы работать с ООН по таким международным проблемам, как ситуация в Сирии и Ираке. "Я являюсь преданным сторонником оказания гуманитарной помощи и Организации Объединенных Наций, - отметил законодатель. - Однако я не могу поддержать финансирование организации, которая оставляет за бортом единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, разделяющее наши ценности".

Грэм также добавил, что своими усилиями, направленными на приостановку финансирования ООН, он намерен предоставить избранному президенту США Дональду Трампу "рычаг влияния" на Всемирную организацию.

Трамп, инаугурация которого состоится 20 января следующего года, выступал против указанной резолюции, призывая действующую администрацию США заблокировать ее принятие. По его мнению, документ "ставит Израиль в очень неблагоприятную позицию на переговорах и крайне несправедлив для всех израильтян". После принятия резолюции Трамп написал на своей странице в Twitter: "Что касается ООН, все будет иначе после 20 января".

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

За резолюцию в пятницу проголосовали 14 стран - членов Совбеза ООН. Делегация США решила воздержаться, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. В резолюции подчеркивается, что строительство Израилем поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность" и полностью выполнять "все свои обязательства в этом отношении".