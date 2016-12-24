Оппозиция призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за резолюции Совбеза ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, МОСКВА. 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Сопредседатель главной оппозиционной парламентской партии Израиля "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху подать в отставку после принятия Совбезом ООН резолюции по поселениям. Об этом сообщила пресс-служба Герцога.

По словам оппозиционного политика, принятая в пятницу резолюция - это "огромный стратегический провал для Израиля, тяжелый удар по Иерусалиму, по крупным блокам поселений, по положению Израиля и по всему, что Израилю удалось достичь за многие годы". Герцог подчеркнул, что выступает "категорически против принятой СБ ООН резолюции", а также что против этого документа "надо бороться всеми возможными способами".

"Ответственные действия правительства Израиля могли бы предотвратить появление этой антиизраильской резолюции", - говорится в заявлении Герцога.

Оппозиционер подчеркнул, что к "краху на международной арене" привела целая "череда провалов" Нетаньяху во внешней политике. Кроме того, по его словам, "восемь лет постоянных конфликтов премьер-министра Израиля с президентом самой мощной державы мира (имеется в виду Барак Обама - прим. ТАСС) вчера вечером дали результат". Герцог полагает, что Нетаньяху должен признать свою ответственность за внешнеполитическое поражение Израиля.

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. В резолюции подчеркивается, что строительство поселений является "вопиющим нарушением международного права" и серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее Нетаньяху пообещал добиться отмены этого решения, сообщает Agence France-Presse.

"Это постановление является предвзятым и позорным. Нам потребуется время, но это решение будет отменено", - приводит агентство заявление Нетаньяху, сделанное в эфире одного из израильских телеканалов.

Нетаньяху отдал распоряжение МИД страны провести ревизию отношений Израиля с ООН. Об этом сообщает газета "Едиот ахронот". "Нетаньяху попросил министерство иностранных дел "провести ревизию всех связей Израиля с ООН в течение месяца", - указывает издание.

По данным газеты, Израиль также сократит финансирование пяти учреждений ООН на 30 миллионов шекелей (около восьми миллионов долларов). Это "пять учреждений, которые особенно враждебны по отношению к Израилю", цитирует издание высказывания премьера.

По данным газеты, Нетаньяху назвал резолюцию СБ ООН по поселениям "предвзятой и возмутительной". "Резолюция не только не приближает мир, она его только еще больше отдаляет", - сказал премьер.

Президент Израиля Реувен Ривлин считает резолюцию Совета Безопасности ООН по поселениям "возмутительным и неудачным решением", которое отдаляет переговоры о палестинском урегулировании. Заявление главы государства было обнародовано его канцелярией.

"Это решение никоим образом не приближает нас к переговорам с палестинцами, но делает такую перспективу еще более отдаленной", - заявил Ривлин.

При этом, подчеркнул он, "нет и не будет альтернативы прямым переговорам двумя сторонами" для урегулирования конфликта.

Израиль не ожидал, что США воздержатся при голосовании в Совете Безопасности. "Мы ожидали, что Соединенные Штаты - наш самый большой союзник и друг, который стоял непоколебимо на стороне Израиля на протяжении многих лет, - не оставит нас в руках циничной структуры, управляемой чуждыми нам интересами", - сказал президент еврейского государства.

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст.