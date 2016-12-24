Нетаньяху отменил визит украинского премьера из-за голосования Киева в СБ ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить предстоявший на следующей неделе визит в еврейское государство главы правительства Украины Владимира Гройсмана из-за голосования Киева за антиизраильскую резолюцию по поселениям, принятую Советом Безопасности ООН. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

"Нетаньяху, который возглавляет и МИД Израиля, принял решение отменить официальный визит в еврейское государство украинского премьера Гройсмана, который был запланирован на следующую неделею", - пишет газета.

Издание указывает, что "решение об отмене визита сделано в знак протеста против того факта, что Украина - обычно дружественно настроенное к Израилю государство - проголосовало за резолюцию СБ ООН против поселений".