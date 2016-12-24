Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху отменил визит украинского премьера из-за голосования Киева в СБ ООН

Международная панорама
24 декабря, 23:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Причиной такого решения стала позиция Украины по голосованию за резолюцию Совета Безопасности ООН по израильским поселениям
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Ronen Zvulun, Pool via AP, File

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить предстоявший на следующей неделе визит в еврейское государство главы правительства Украины Владимира Гройсмана из-за голосования Киева за антиизраильскую резолюцию по поселениям, принятую  Советом Безопасности ООН. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

"Нетаньяху, который возглавляет и МИД Израиля, принял решение отменить официальный визит в еврейское государство украинского премьера Гройсмана, который был запланирован на следующую неделею", - пишет газета.

Издание указывает, что "решение об отмене визита сделано в знак протеста против того факта, что Украина - обычно дружественно настроенное к Израилю государство - проголосовало за резолюцию СБ ООН против поселений". 

Смотрите также

Сенатор США выступит за прекращение финансирования ООН из-за резолюции по Израилю
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
Пан Ги Мун приветствует резолюцию СБ ООН по поводу израильских поселений
Представитель Аббаса: резолюция СБ ООН является существенным ударом по политике Израиля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Украина Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху отменил визит украинского премьера из-за голосования Киева в СБ ООН
2
В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажа
3
Учредителя частного музея в Крыму неизвестные хотели заставить увезти коллекцию на Украину
4
Подозреваемый в убийстве девочки задержан в Москве
5
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
6
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
7
МВД Турции: убийца посла РФ в Анкаре не был террористом-одиночкой
Темы дня
Реклама