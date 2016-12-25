Трамп прокомментировал резолюцию СБ ООН по Израилю

Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы Ту-154Спорт 25 декабря, 11:38
Игры 13-го тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчанияСпорт 25 декабря, 11:33
Глава СПЧ считает ужасной трагедию с самолетом Ту-154Происшествия 25 декабря, 11:30
Биатлонист Малышко выиграл спринт на "Ижевской винтовке"Спорт 25 декабря, 11:30
Ансамбль имени Александрова. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:23
Собянин: уходящий год был удачным для МосквыОбщество 25 декабря, 11:22
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:15
Матч КХЛ ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофыСпорт 25 декабря, 11:08
Команда Поветкина может начать разбирательство с VADAСпорт 25 декабря, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Резолюция Совета Безопасности ООН, требующая от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях, осложнит процесс мирных переговоров между еврейским государством и Палестиной, заявил избранный президент США Дональд Трамп.
"Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире", - написал Трамп в субботу в Twitter.
"Очень плохо, но мы все равно добьемся этого", - добавил он.
The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace.Too bad, but we will get it done anyway!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 December 2016
В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал добиться ее отмены.
Ранее Трамп призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции, наложив на нее вето. Избранный президент подчеркивал, что мира между израильтянами и палестинцами можно достигнуть только путем прямых переговоров сторон. Принятая же резолюция, по его словам, ставит Израиль "в очень плохую позицию" на переговорах.