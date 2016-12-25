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Трамп прокомментировал резолюцию СБ ООН по Израилю

Международная панорама
25 декабря, 1:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Политик считает, что документ осложнит процесс мирных переговоров между еврейским государством и Палестиной
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Резолюция Совета Безопасности ООН, требующая от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях, осложнит процесс мирных переговоров между еврейским государством и Палестиной, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

"Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире", - написал Трамп в субботу в Twitter.

"Очень плохо, но мы все равно добьемся этого", - добавил он.

В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал добиться ее отмены.

Ранее Трамп призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции, наложив на нее вето. Избранный президент подчеркивал, что мира между израильтянами и палестинцами можно достигнуть только путем прямых переговоров сторон. Принятая же резолюция, по его словам, ставит Израиль "в очень плохую позицию" на переговорах.

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