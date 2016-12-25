Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области

Международная панорама
25 декабря, 2:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, декабря. /ТАСС
По мнению председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, регион отстает в экономическом развитии от польских земель на 50 лет
Материал из 1 страницы
© Степан Петренко/ТАСС

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Форум польской общины Львовской области принял решение требовать у Киева экономической автономии для региона. Об этом сообщило издание "Пресса Украины".

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

По мнению председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, регион отстает в экономическом развитии от польских земель на 50 лет. "Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя", - сказал он.

Депутат Сейма Ян Жарин от партии "Право и справедливость" отметил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. По его словам, Львов всегда был верным полякам, и они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу.

Форум принял резолюцию, в которой содержится требование к киевским властям предоставить Львовской области право на самостоятельное ведение экономической политики региона. Это, по мнению участников форума, в первую очередь необходимо для налаживания экономических связей с Польшей.

Ранее, русины и венгерская община Закарпатья потребовали от украинских властей предоставить им права на автономию. Требования закарпатских венгров поддержали депутаты парламента Венгрии от ультраправой партии Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"). Председатель партии Мартон Генгеши заявил тогда, что Киев до сих пор не имплементировал результаты референдума 1991 года о предоставлении Закарпатью статуса автономной области в составе Украины, в ходе которого большинство жителей высказались за автономию региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама