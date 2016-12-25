Нетаньяху назвал резолюцию по поселениям попыткой навязать Израилю условия урегулирования

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Принятая в пятницу Советом Безопасности ООН резолюция по поселениям является попыткой навязать еврейскому государству условия мирного урегулирования с палестинцами, у которой нет перспектив. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе церемонии зажигания первой свечи в ханукальной меноре в первый день восьмидневного еврейского праздника света - Хануки.

"Это обреченная на провал попытка навязать Израилю условия долгосрочного урегулирования", - сказал Нетаньяху, чьи слова привела его канцелярия.

Премьер-министр подтвердил, что Израиль не намерен выполнять положения резолюции, принятие которой он назвал "постыдным". "Мы ни при каких условиях не будем выполнять эту резолюцию, мы ее не приемлем", - сказал премьер-министр.

"Не может быть ничего более абсурдного, чем заявление, в котором Стена плача и Еврейский квартал (в Старом городе Иерусалима - прим. ТАСС) называются оккупированными территориями", - отметил Нетаньяху.

Он также пообещал израильтянам, что резолюция Совета Безопасности будет отменена. Премьер-министр заявил, что президент США в 1977-1981 годах Джимми Картер "постоянно проводил подобные антиизраильские резолюции в ООН, но из этого ничего не вышло". "Мы не придерживались этих резолюций, и ничего ровным счетом не произошло", - сказал Нетаньяху.

Еще в пятницу канцелярия премьера распространила заявление, что Израиль ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы начать с ним и его командой работать над сведением на нет последствий принятия резолюции по поселениям. Кроме того, в документе администрация действующего президента Барака Обамы обвиняется в закулисном сотрудничестве с "зачинщиками" "этого несправедливого нападения в ООН".

Резолюция по поселениям

В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст.

Трамп ранее призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции. Позднее он отметил, что решение Совета Безопасности существенно осложнит мирные переговоры между Израилем и Палестиной.