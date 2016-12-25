Politico: представитель Трампа отказался занять пост в Белом доме при новой администрации

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Представитель переходного штаба избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять предложенный ему в четверг пост директора Белого дома по коммуникациям в новой администрации. Об этом сообщила в субботу американская газета Politico.

В распоряжение издания попало письмо, которое 41-летний Миллер отправил ключевым помощникам республиканца. В нем Миллер отметил, что на данный момент его "главной целью является семья, и сейчас не самое подходящее время, чтобы приступать к такой ответственной работе, как директор Белого дома по коммуникациям".

Миллер, по данным Politico, уже не в первый раз дает отказ на подобные предложения. Так, ему предлагали работу Райнс Прибэс и Стив Бэннон, которые после инаугурации Трампа займут должности начальника аппарата сотрудников Белого дома и старшего советника президента соответственно. По словам Миллера, обязанности директора по коммуникациям будет выполнять Шон Спайсер, которому ранее Трамп предложил пост пресс-секретаря Белого дома.

"Я буду продолжать поддерживать избранного президента после того, как моя работа в переходном штабе подойдет к концу", - заключил Миллер, который ранее был в команде основного соперника Трампа на этапе первичных выборов, сенатора (от Техаса) Теда Круза.

С апреля 2015 года пост директора Белого дома по коммуникациям занимает Джен Псаки, которая, как сообщалось ранее, в связи с беременностью перешла из Госдепартамента в Белый дом.