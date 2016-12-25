Получивший 14 лет экс-губернатор Иллинойса Благоевич попросил Обаму о смягчении наказания

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич, приговоренный к 14 годам лишения свободы за мошенничество и попытку продажи места в Конгрессе США, обратился к президенту Бараку Обаме с прошением о смягчении наказания. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC.

Как заявили каналу представители Министерства юстиции США, ведомство получило соответствующее прошение несколько дней назад. В Минюсте отказались от дополнительных комментариев.

В августе федеральный окружной суд в Чикаго (штат Иллинойс) отказался удовлетворить просьбу о досрочном освобождении Благоевича, который был осужден в декабре 2011 года. Защита экс-губернатора просила уменьшить ему срок на пять лет, поскольку некоторые обвинения против Благоевича впоследствии были признаны несостоятельными.

Скандал вокруг политика сербского происхождения разразился в декабре 2008 года, когда стало известно, что он за вознаграждение предлагал поддержку в избрании на пост сенатора от штата Иллинойс - пост, который ранее занимал Обама. Экс-губернатор также был уличен и в других преступлениях, связанных с коррупцией, шантажом и вымогательством. Благоевичу был объявлен импичмент, и он лишился поста губернатора в 2009 году.