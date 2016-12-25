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СМИ: на партийной конференции в КНДР жестко раскритикована работа первичных комитетов

Международная панорама
25 декабря, 9:21 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
На конференции решено принять меры для превращения первичных комитетов ТПК "в воинственные партийные ячейки с сильной организационной и исполнительной структурой"
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ПХЕНЬЯН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Участники заседаний первой конференции секретарей первичных комитетов Трудовой партии Кореи (ТПК), которая проходит в столице КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына, раскритиковали работу ряда первичных ячеек. Как сообщает в воскресенье информационное агентство ЦТАК, "были выявлены отклонения и недостатки в работе ряда партийных ячеек, которые в своей деятельности не смогли отразить намеченные партией цели и потребности развивающейся революции". "В этой связи на конференции прозвучала жесткая критика", - отмечает информагентство.

Участники форума "приняли решение извлечь необходимые уроки и решительно искоренить такие недостатки". Критика также прозвучала в адрес тех, кто "небрежно выполняет решения ТПК, не в состоянии организовать должным образом работу среди госслужащих и других членов партии".

На конференции решено принять меры для превращения первичных комитетов ТПК "в воинственные партийные ячейки с сильной организационной и исполнительной структурой, а также усилить идеологическую составляющую в деятельности их руководителей".

По данным ЦТАК, ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) решил в этом месяце провести такую конференцию, "учитывая важную роль первичных организаций в укреплении позиции ТПК". Ранее в стране проводились только совещания секретарей первичных партийных комитетов.

На форуме выступил Ким Чен Ын, который подтвердил намерение страны "по-прежнему одновременно развивать экономику и укреплять ядерный потенциал сдерживания страны". Он ознакомил делегатов форума с международной политической ситуацией, в том числе в Северо-Восточной Азии и Южной Корее. "Сложившаяся в мире обстановка доказывает, что КНДР заняла верную стратегическую позицию, решив осуществлять курс на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала в количественном и качественном отношении", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Лидер отметил, что страна добивается успехов, "невзирая на санкции и давление со стороны реакционных империалистических сил". Ким Чен Ын отметил достижения страны в области промышленного производства и сельского хозяйства, добыче морепродуктов, в сфере образования, науки и культуры.

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