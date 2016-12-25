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Нетаньяху вызвал послов стран, голосовавших за резолюцию по поселениям в ООН

Международная панорама
25 декабря, 12:48 дата обновления: 25 декабря, 13:05 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Совбез в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на палестинских землях
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал на беседу послов стран-членов Совета Безопасности (СБ) ООН, голосовавших за резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства.

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"Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, голосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности", - указали в канцелярии. "Речь идет о тех странах, у которых есть дипотношения" с Израилем, добавил он. Встречи с послами будут проводить в индивидуальном порядке соответствующие (региону) заместители генерального директора МИД Израиля, добавили в ведомстве.

Совет Безопасности ООН 23 декабря большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран-членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст.

Резолюцию, изначально в четверг предложенную Египтом, но снятую Каиром с голосования в тот же день, выдвинули повторно в пятницу в СБ ООН Сенегал, Новая Зеландия, Малайзия и Венесуэла. Израиль уже предпринял ряд мер в отношении двух этих стран из четырех, с которыми у него есть дипломатические отношения. В частности, принято решение отозвать послов из Сенегала и Новой Зеландии. Канцелярия премьер-министра сообщила, что Нетаньяху дал указания отменить встречу с руководством министерства иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели, а также проинструктировал МИД отменить все программы помощи Сенегалу.

Нетаньяху также отдал распоряжение МИД страны в течение месяца провести ревизию отношений Израиля с ООН после принятия резолюции по поселениям.

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