СМИ: на саммите G7 в Италии, вероятно, будет обсуждаться сохранение санкций против РФ

ТОКИО, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Лидеры стран "семерки" будут, вероятно, обсуждать вопрос сохранения санкций в отношении России на следующем саммите G7, который пройдет в мае 2017 года в Италии. Об этом сообщило в воскресенье японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

Как утверждает агентство, японское правительство намерено продолжать политику, направленную на продление санкционного режима в отношении РФ, но одновременно с этим будет развивать двустороннее экономическое сотрудничество. Таким образом в Токио надеются добиться прогресса на переговорах по мирному договору.

Вместе с тем настрой на сотрудничество с Россией может вызвать недовольство партнеров Японии по "семерке", поэтому им Токио собирается объяснить свои "особые обстоятельства" относительно необходимости решения вопросов двусторонних отношений.

"Мы не можем прекратить осуждать Россию, пока суверенитет над Крымом не вернется к Украине", - привело Kyodo слова правительственного источника. "Вероятно, на саммите в Италии в следующем году будет обсуждаться продление санкций (против РФ)", - цитирует агентство высказывание другого источника в правительстве.

В марте 2014 года Япония вместе с рядом стран Запада ввела санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В рамках этих ограничительных мер Токио приостановил консультации с Москвой о смягчении визового режима и отложил на неопределенный срок начало переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, сотрудничестве в освоении космоса и предотвращении опасной военной деятельности. Однако, несмотря на это, МИД Японии 16 декабря объявил о смягчении визового режима для РФ. Ряд СМИ, в том числе газеты "Асахи", "Иомиури" и агентство Киодо расценили этот шаг как фактическое ослабление санкций.

В итоговой декларации саммита G7 2016 года, который прошел в японском национальном парке Исэ-Сима (префектура Миэ), срок действия антироссийских санкций был увязан с реализацией Минских соглашений. В документе также отмечалось, что санкции в отношении России могут быть усилены, "если ее действия того потребуют".